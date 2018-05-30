30.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина обвинена во вмешательстве во внутренние дела России

Препятствование голосованию «десятков тысяч» российских избирателей на Украине было вмешательством во внутренние дела России.

Об этом сегодня в совете Федерации РФ заявил Андрей Климов, возглавляющий временную Комиссию по защите государственного суверенитета.

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Всего Комиссия выделила 10 видов вмешательства во внутренние дела России. Это, в частности, закрытые социсследования, в том числе, за счет Пентагона, навязывание Навального в качестве кандидата на президентских выборах, массированная пропаганда, кибер-атаки на ресурсы ЦИК, финансирование так называемых гражданских активистов, стимулирование раскола в российском обществе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Зарубежные оппоненты стремятся проводить предвыборные манипуляции руками граждан России. Иностранные центры действуют с использованием части международных наблюдателей, дипломатов, через аффилированных с иностранными центрами журналистов и так далее», – сказал Климов.

Комиссия предложила ряд запретительных мер в отношении иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые пытаются участвовать в российских предвыборных кампаниях.