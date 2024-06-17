Украина объявила, что больше нет смысла в уничтожении Крымского моста

Игорь Шкапа.  
17.06.2024 09:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Транспорт, Украина


Мост через Керченский пролив почти не используется Россией для военной логистики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, что бы дало уничтожение Крымского моста сейчас.

Мост через Керченский пролив почти не используется Россией для военной логистики. Об этом, передает...

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«Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов2, – сказал Плетенчук.

Он добавил, что частично российские войска на юге обеспечиваются из Ростовской области.

«Но основной была паромная переправа в Крым. Ею же могли вагоны перебрасывать», – говорит спикер ВМСУ.

По его словам, в ближайшей перспективе РФ планирует запуск рокадной железной дороги из Ростова до Крыма.

«До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект – из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее. Но с ней есть проблема – она находится в зоне поражения наших средств», – пригрозил Плетенчук.

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