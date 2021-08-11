Украина объявила, что от «СП-2» ее защитят… базы НАТО и американская ПВО

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может разместить на своей территории американские подразделения и силы ПВО США.

Об этом во время визита в США заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, курирующий также министерство по делам «реинтеграции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Резникова, это стало бы гарантией безопасности Украины в контексте усиления России.

«Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы. Сейчас то же самое происходит с «Северным потоком-2». Три страны Балтии окажутся под страшным давлением», – сказал вице-премьер.

«Также под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые реализуют этот проект, и не допустить его запуска. Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», – заявил Резников.

А финансируемый Госдепартаментом США ресурс «Радио Свобода» опубликовало статью Резникова, где он также предлагает разместить на территории Украины базы НАТО.

«Углубление двустороннего и многостороннего военного сотрудничества с Украиной является необходимым шагом для европейской безопасности. Мы считаем: пришло время говорить о постоянном присутствии союзных войск на территории Украины. Не хватает прогресса в интеграции в НАТО. Самое важное: мы должны послать четкий сигнал Москве о нашем единстве и преданности», – отмечает украинский вице-премьер.