Украина объявила, что продолжит воевать с «любимой игрушкой Путина»

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

«Северный поток-2» – это якобы не экономический, а геополитический проект, поэтому Украина будет прилагать усилия для введения новой порции санкций, препятствующих его строительству.

Об этом в беседе на «Радио НВ» заявила советник главы правления «Нафтогаза», экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы боремся с этим газопроводом уже «…надцать» лет. И никто не верил, что будут американские санкции против этого газопровода. Они есть. Сейчас мы продолжаем бороться еще за одну волну санкций, чтобы этот газопровод не был достроен, поскольку мы считаем, что это геополитический проект. Это такая любимая игрушка Путина.

Но я понимаю то, что касается позиции Германии. Они же поставили цель отказаться от ядерной энергетики. И, кроме того, совсем отказаться от угольной генерации. Для них «Северный поток» был одним из источников замещения. Поэтому им нужно придумать что-то новое. Они сейчас придумывают водород. Водород становится какой-то новой религией для ЕС», – сказала Зеркаль.