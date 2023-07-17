Украина объявила, что Россия сама взорвала Крымский мост

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы сама повредила сегодня ночью мост через Керченский пролив, чтобы не продлевать так называемую сделку, позволяющую вывоз зерна из украинских портов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ее комментарий относительно повреждения Крымского моста прозвучал в эфире так называемого единого телемарафона, который в обязательном порядке транслируется на украинских телеканалах.

«При таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения в вопросе относительно пролонгации зернового соглашения создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортует оккупационная власть Крыма, это является типичным способом решения подобных вопросов со стороны оккупационной власти Крыма и в целом страны-агрессора», – сказала Гуменюк.

В ВМС Украины по этому поводу выдали ернический комментарий, но тоже, впрочем, удержавшись брать на себя ответственность.

«Модернизация до уровня разводного. Нанотехнологии. Кроме шуток, их предупреждали, что почва там мягкая, нестабильная и такое нельзя строить», – заявил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.