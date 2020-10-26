26.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, История, Политика, Пропаганда, Украина
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Украина объявила «десакрализацию нарративов Второй мировой войны»


События Второй мировой войны нуждаются в демифологизации со стороны Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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По его словам, «многие люди, которые должны быть на своей позиции государственниками, не понимают реальности гиб­ридной угрозы и недооценивают вопросов гуманитарной безопасности».

«Не менее важная задача — демифологизация и десакрализация нарративов Второй мировой войны. Не может быть ничего святого в войне, это всегда смерть, это всегда зло. Это потом, после завершения боевых действий, лжецы и пропагандисты начинают обрабатывать людей для того, чтобы рассказать, что «война оправдывает», «война дает большие права», «война делает нас лучше, каким‑то другим народом», – это не так», – заявил Дробович.

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