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Новости Украины

Индия продолжает покупать российскую нефть в то время, как страны Запада ввели санкции и несут экономические убытки.

Об этом в рамках проводимого с 2014-го года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Индия имеет возможность покупать российскую нефть очень дешево, и это разрешает их экономические проблемы, понятно. Из-за того, что кто-то умирает в Украине и кто-то применяет санкции против российской нефти, будь то в Западной Европе или Америке, а Индия может платить меньшую цену за нефть, они должны, конечно, на ней сказываться», – сказал министр.

«Индусы, индийцы нам должны, потому что мы жертвуем всем: жизнями, политикой, экономикой, нашим благополучием также. Если они от этого выигрывают, от нашей жертвы, то это несправедливо», – заявил Кулеба.