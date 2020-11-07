Украина объявила крымчан «жертвами вооруженного конфликта»

07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве обещают, что после «возвращения» Крыма в состав Украины большинство жителей полуострова избежит наказание.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил так называемый «постоянный представитель» президента Украины в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, согласен ли он с вице-премьеров Алексеем Резников, который призвал считать жителей Крыма и ЛДНР заложниками.

«Все они жертвы вооруженного конфликта. Безусловно, наш посыл туда: «Вы жертвы вооруженного конфликта, а этот конфликт принесен туда извне Российской Федерацией». С абсолютным большинством из тех, кто живет и работает на неподконтрольных территориях, мы будем жить в одной стране, для них не будет никакого наказания. Но я могу говорить в общих чертах, любое неосторожное слово может навредить делу», – сказал Кориневич.

Стоит заметить, что в Крыму, в отличие от Донбасса, нет вооруженного конфликта – реинтеграция полуострова в состав России прошла бескровно по итогам волеизъявления большинства крымчан на референдуме.

Читайте также: Украина усиливает репрессии против жителей Крыма.