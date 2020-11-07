07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина объявила крымчан «жертвами вооруженного конфликта»


В Киеве обещают, что после «возвращения» Крыма в состав Украины большинство жителей полуострова избежит наказание.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил так называемый «постоянный представитель» президента Украины в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, согласен ли он с вице-премьеров Алексеем Резников, который призвал считать жителей Крыма и ЛДНР заложниками.

«Все они жертвы вооруженного конфликта. Безусловно, наш посыл туда: «Вы жертвы вооруженного конфликта, а этот конфликт принесен туда извне Российской Федерацией». С абсолютным большинством из тех, кто живет и работает на неподконтрольных территориях, мы будем жить в одной стране, для них не будет никакого наказания. Но я могу говорить в общих чертах, любое неосторожное слово может навредить делу», – сказал Кориневич.

Стоит заметить, что в Крыму, в отличие от Донбасса, нет вооруженного конфликта – реинтеграция полуострова в состав России прошла бескровно по итогам волеизъявления большинства крымчан на референдуме.

Читайте также: Украина усиливает репрессии против жителей Крыма.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть