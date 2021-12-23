Украина объявила о перемирии. Киев врёт, заявляют в ДНР

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Новости Украины

Глава президентского офиса Андрей Ермак заявил, будто бы Украина инициировала возвращение к договорённостям от июля 2020 года о прекращении огня на Донбассе.

В ДНР призывают не верить заявлениям Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец воцарится тишина», – написал Ермак накануне вечером у себя в фейсбуке.

Заявление подопечного украинского президента прокомментировал «ПолитНавигатору» депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Если коротко – Ермак врёт. Заявление было сделано в связи с тем, что нужно было срочно отчитаться перед западными кураторами о том, что Украина призвала всех к очередному перемирию. Будто они целый месяц усиленно пытались принудить всех к подписанию очередной никчемной бумажки», – заявил Бердичевский.

Он напомнил, что сам же Киев отказался от действенного механизма фиксации нарушений прекращения огня, когда главком ВСУ Залужный заявил, что украинские военные при любой, даже мнимой угрозе – имеют право открывать огонь. Кроме того вопрос похищения луганского наблюдателя СЦКК также остаётся открытым.

Что касается заявления Ермака, то Бердичевский рассказал, как проходил последний раунд переговоров, подчеркнув, что никаких совместных заявлений в контактной группе не было.

«Представители ДНР и ЛНР заявили украинской делегации, что республики из режима прекращения огня не выходили и, если Киев хочет вернуться к этому режиму, то Минобороны Украины должно дезавуировать свои предыдущие заявления публично», – рассказал депутат.

Он скептически прокомментировал обещания снизить напряжённость на линии соприкосновения.

«По поводу того, что они не будут применять оружие, мы цену этим всем обещаниям знаем. Я думаю, что, конечно, ничего не будет, всё будет в таком же режиме. Возможно, количество обстрелов сократится, но, в любом случае, удержаться от применения оружия они не смогут. Это бандеровцы, они необучаемые и недоговороспособные», – резюмировал Бердичевский.