Украина объявила о своих агентах в ближайшем окружении Путина

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В российской власти якобы становится все больше людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины генерал Кирилл Буданов.

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Он прокомментировал недавние слова сотрудника украинской разведки Андрея Черняка, по словам которого, в ближайшем окружении российского президента Владимира Путина есть люди, которые сотрудничают с ГУР.

«Это был вопрос, который задал представитель прессы. Он получил на него абсолютно прямой ответ. Не раскрыли ни фамилий, никого. Разумеется, и вам я тоже их не назову», – сказал Буданов.

Журналист уточнил, много ли агентов ГУР в окружении Путина.

«О количестве тоже не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, идущих на сотрудничество, каждый день становится все легче», – утверждает глава ГУР.

Издание поинтересовалось, какова мотивация ближайшего окружения Путина сотрудничать с Украиной.

«Возможность нормального существования в будущем. Это не будет, я думаю, большой тайной вашей аудитории, что у нас тесные взаимоотношения со многими странами мира», – резюмировал Буданов.