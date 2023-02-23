Украина объявила о своих агентах в ближайшем окружении Путина

Игорь Шкапа.  
23.02.2023 14:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 153
 
Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина


В российской власти якобы становится все больше людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины генерал Кирилл Буданов.

В российской власти якобы становится все больше людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он прокомментировал недавние слова сотрудника украинской разведки Андрея Черняка, по словам которого, в ближайшем окружении российского президента Владимира Путина есть люди, которые сотрудничают с ГУР.

«Это был вопрос, который задал представитель прессы. Он получил на него абсолютно прямой ответ. Не раскрыли ни фамилий, никого. Разумеется, и вам я тоже их не назову», – сказал Буданов.

Журналист уточнил, много ли агентов ГУР в окружении Путина.

«О количестве тоже не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, идущих на сотрудничество, каждый день становится все легче», – утверждает глава ГУР.

Издание поинтересовалось, какова мотивация ближайшего окружения Путина сотрудничать с Украиной.

«Возможность нормального существования в будущем. Это не будет, я думаю, большой тайной вашей аудитории, что у нас тесные взаимоотношения со многими странами мира», – резюмировал Буданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть