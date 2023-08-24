Украина объявила о высадке диверсантов в Крыму

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Разведуправление Минобороны Украины объявило о высадке группы диверсантов в районе мыса Тарханкут сегодня в Крыму. Акция явно была приурочена к отмечаемому т.н. «Дню незалежности». В Киеве утверждают, что десант «выполнил поставленные задачи», однако, как и в случае с буровыми вышками накануне, это вряд ли соответствует действительности – поскольку подобная пропагандистская акция должна была увенчаться кадрами с установленным желто-синим флагом, которые отсутствуют.

С российской стороны официальных подтверждений инцидента нет и, возможно, не появится – подобные случаи играют на разгон паники и отпугивание курортников, которых и так немного из-за проблем с транспортным сообщением. Нужно понимать, что все сообщения, касающиеся хода СВО, в чатах местных посёлков удаляют. Специализирующиеся на освещении ЧП издания Baza и Shot пишут, что отдыхающие ночью видели неизвестных на резиновых лодках, со стороны которых звучала стрельба. Затем, якобы, в акватории начался бой с применением авиации.

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В ГУР МО Украины потери отрицают. О том, что диверсантов не удалось уничтожить, пишет в своем блоге и крымский волонтер Владимир Романов, помогающий СВО.

Вчера Украина заявила об ударе по мысу Тарханкут, в ходе которого была уничтожена российская система ПВО С-300. Не исключено, что целью попытки высадки диверсантов мог стать военный объект на северо-западе полуострова.

«Я с дочкой Кристиной каждый год до оккупации Крыма отдыхал именно в тех местах. Знаю, где была высадка, и где и ради чего был бой, и очень рад, что все наши бойцы, выполнив задания, вернулись на базу», – наводит тумана экс-боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук.