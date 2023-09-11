Фотосессия от ГУР: Украина объявила о захвате российских буровых платформ

Украина якобы захватила российские буровые платформы в Черном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ГУР МО Украины.

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«Украина вернула под контроль т.н. «Вышки Бойко». «Вышки Бойко» – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС. Уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш», – говорится в сообщении, опубликованном в тг-канале военной разведки Украины.

Утверждается, что в руки украинским спесназовцам попали трофеи.

«Во время проведения операции спецназам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», что может отслеживать движение судов в Черном море. Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить», – сообщает ГУР.

Военный обозреватель Борис Рожин дают свою интерпретацию ролику, который сопровождает вышеприведенный текст.

«ГУР МОУ выложил нарезку из августовских кадров, где украинские лодки плавают у платформ «Черноморнефтегаза» – вся перемога связана со спиз….й старой РЛС и старыми боеприпасами, а также уже известными кадрами стрельбы из ПЗРК по самолету ВКС РФ. При этом про многочисленные потопленные за последний месяц катера с десантом тактично умалчивают», – отмечает автор.

По его словам, сами платформы в силу их высокой уязвимости от различных средств морского и воздушного поражения находятся по факту в серой зоне, так как полноценно занять их и защититься от ударов различных ракет и дронов проблематично.

«Тем не менее, отслеживать эту активность противника необходимо, так как он может начать наглеть, как это было с попыткой высадки ДРГ на мысе Тарханкут, после чего вопрос взяли на контроль и после этого в районе Змеиного и платформ «Черноморнефтегаза» стали топить разные украинские лодки и катера. Активничает противник там, где мы сами даем ему это делать. Все необходимые средства для контроля действий противника в районе Змеиного и вышек у нас есть, что и показывают удары последних недель», – убежден Рожин.