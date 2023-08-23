Украина объявила о захвате российского вертолёта: «Консерва» к «Дню незалежности»

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Киевский антироссийский портал «Цензор» со ссылкой на данные из Минобороны Украины сообщил о захвате русского боевого вертолета Ми-8, который совершил посадку на одном из украинских аэродромов.

Специализирующийся на освещении боевой авиации российский канал Fighterbomber подтверждает, что ЧП имело место – около двух недель назад вертолет пропал, предположительно, из-за ошибки навигации (или радоигры противника) сев на украинском аэродроме. При попытке взлететь по машине был открыт огонь. По сведениям авторов, два члена экипажа погибли, командир получил ранения и сейчас обрабатывается украинскими спецслужбами.

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«Прекрасно представляю, что хохлы с командиром сейчас жёстко работают, поэтому картинку нам хохлы могут показать любую. Мы это уже проходили», – пишет Fighterbomber, выражая надежду, что летчика удастся освободить из плена по обмену.

Тема захвата вертолета Ми-8 действительно уже обсуждалась на Украине еще несколько дней назад, но тогда – не в мейнстримовых СМИ и несколько в менее бравурном контексте.

Так, еще 19 августа киевский тележурналист Жан Новосельцев опубликовал интервью с украинским правозащитником Андреем Карповичем, который утверждал, будто вертолет заманила на вражеский аэродром украинская разведка, но некие «агенты Кремля» специально открыли огонь по экипажу вместо того, чтобы пленить его и выведать множество секретов.

Карпович утверждал, что приказ открыть стрельбу по российским летчикам отдал полковник Олег Куминский. Он также заявил, что у Куминского есть брат Виталий Куминский, возглавляющий службу логистики Сил спецопераций. И оба брата, якобы, подыгрывают русским – один мешает захватить в плен ценных лётчиков, другой – разворовывает армейские запасы и саботирует поставку боеприпасов, необходимых для успешного «контрнаступа» ВСУ.

В канун «Дня незалежности» эти подробности с междоусобным разборками в центральных СМИ Украины предпочли позабыть. Все желающие ознакомиться с интервью Карповича – могут это сделать по ссылке.