Украина объявила об аппетитах на получение F-35

Украина рассчитывает в перспективе получить американские многоцелевые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Они могли бы стать альтернативой комплексам ПВО, которые страны НАТО неохотно передают Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Игната, если Украина получит значительно более старые истребители F-16, то дальше ей ничего не мешает рассчитывать на более современные самолеты.

«Никто свое ПВО не отдает, это противоречит национальным интересам. ПВО много сейчас не бывает, страны Запада сделали ставку, прежде всего, на воздушную защиту истребителями 4+ поколения, 5 поколения – F-35. Сейчас все ведущие страны мира, которые являются членами НАТО, хотят получить F-35, почему-то. Даже не Eurofighter и так далее», – сказал спикер ВС ВСУ.

«Даже Британия, которая является производителем Eurofighter, хочет иметь F-35, потому что это самолет, который себя зарекомендовал, который перспективный к самолету уже 6-го поколения, до беспилотного комплекса F-35. Это понятно, что шаг вперед.

Мы тоже видим, что линейка F будет в Украине, это доказанный факт. Если F-16 будет, то почему бы не F-15 потом или F-35 в дальнейшей перспективе? Как страна, которая имеет такого соседа, мы очень на это тоже рассчитываем», – заявил Игнат.