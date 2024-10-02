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На Украине прошли успешные полетные испытания новой баллистической ракеты. Об этом на форуме оборонных индустрий в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, потерявший легитимность после истечения срока полномочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский, регулярно просящий оружие у Запада, похвастался и другими наработками украинского ВПК, заявив о больших объемах выпуска военной продукции.

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«Сегодня каждый может видеть эту нашу новую украинскую способность. Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год. Общее количество дронов, которое мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, – 4 миллиона. И уже более, чем полтора миллиона законтрактованы. Уже применяем абсолютно новый класс украинского оружия – дальнобойную ракету-дрон «Паляныця». Работают и другие виды наших дальнобойных дронов, работают морские дроны. Прошла успешные полетные испытания наша новая баллистическая ракета. Каждый может увидеть, как срабатывают и наши «Нептуны». Делаем артиллерию, делаем наши «Богданы» – полтора десятка ежемесячно, бывает и 20», – заявил Зеленский.