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15.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина
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Украина объявила об изгнании русских агентов с Донбасса

Украина смогла добиться исключения россиян из состава мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, которые, якобы, на самом деле были агентами ГРУ РФ.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, подчеркнув, что так же Киев не допустит граждан РФ в числе миссий наблюдателей и на выборы президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда ОБСЕ впервые появилась на востоке нашей страны, вспомните, сколько представителей агрессора было в составе мониторинговой миссии? Все россияне, которые были в составе ОБСЕ – это штатные сотрудники Главного разведывательного управления РФ», – сказал Тука.

«Мы не стали делать какие-то реверансы перед европейскими партнёрами. Разговоры с глазу на глаз, не на публику, велись, называя вещи своими именами. Поэтому сейчас в составе ОБСЕ россиян нет. Но эта проблема решалась долго, но мы своего достигли, и их сейчас там нет», – отрапортовал чиновник.

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