Украина объявила себя членом НАТО

Анатолий Лапин.  
21.04.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Украина считает себя членом НАТО независимо от того, примут ее в Альянс или нет.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил советник замглавы офиса президента Украины Андрей Ляхович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина считает себя членом НАТО независимо от того, примут ее в Альянс или нет....

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По словам Ляховича, украинские солдаты настолько профессиональны, что могут дать фору инструкторам НАТО.

«Мы уже не один год идем в НАТО, мы понимаем, что это – один-единственный блок, который может конкурировать с этой восточной толпой, которая на нас набросилась год назад полномасштабно, а девять лет, в 14-м году, когда они частично захватили наши территории и оккупировали Крым.

Потому наше место в НАТО еще и потому, что мы по сути и воюем оружием НАТО, и подготовили уже специалистов, которые уже, наверное, лучше, чем некоторые специалисты НАТО, умеют им пользоваться в реальных боевых условиях. У нас много практики, мы их можем еще и научить», – сказал чиновник.

«И у нас единственное, что остается, оружие старых советских образцов. Это то, которое мы отобрали на Харьковском направлении, на Херсонском направлении у оккупантов. Потому нам возвращаться к этим старым советским образцам нет никакого смысла.

Наше место в НАТО, наше место – быть тем форпостом реальным, который стоит с 14-го года на защите демократических основ тут, на наших границах. К нам приехал секретарь, дает нам надежду. Потому, вступим мы или не вступим – мы считаем, что уже в нем находимся, и мы воюем, побеждаем стандартами НАТО», – заявил Ляхович.

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