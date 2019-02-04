Украина объявила ситуацию в Белоруссии одной из главных угроз

04.02.2019, Киев, Игорь Петров

Строительство «Северного потока-2», ситуация вокруг Белоруссии и на Азовском и Черном морях являются одними из основных угроз для безопасности Украины в наступившем году.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди угроз на этот год – вопрос «Северного потока-2». Как не допустить его строительство, хотелось бы заслушать правительство и «Нефтегаз» – какие усилия прикладываются, чтобы не допустить строительства, какой план «А», план «Б», как мы движемся в этом плане.

Также чрезвычайно важен вопрос угроз в Азовском и Черном морях. Мы будем рассматривать их на этой неделе не заседании Комитета.

Еще вопрос – ситуация в Беларуси. В среду мы будем рассматривать, как она может повлиять на ситуацию безопасности в Украине», – сказала Гопко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на конференции в Киеве Гопко заявляла об угрозе вторжения Белоруссии на Украину.