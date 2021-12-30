Украина объявила сказки и детские книги «пропагандой агрессора»

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Новости Украины

Госкомтелерадио Украины отказал в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти детских книг.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что в перечне фигурируют детские книги российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «с нейтральными названиями» и военной техники государства-агрессора».

«Среди «365 сказок и стихов на каждый день» отдельное стихотворение воспевает русскую армию, которая всех «защищает и спасает человечество». В книге «Удивительные факты» Л. Соколовой отдельная глава посвящена «великой императрице» Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию «могущественнейшим государством в мире», – возмущаются в Госкомтелерадио.

«Эксперты признали, что вышеуказанные издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин, а следовательно, нарушают статьи 28, 281 Закона Украины «Об издательском деле». Экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой ​издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины», – сообщили в ведомстве.

Политический обозреватель Владимир Корнилов в своем блоге постебался над украинскими цензорами.

«Держкомитет Украины по телебаченню пресёк зловредную пропагандистскую акцию России – запретил ввоз пяти детских книг. В частности, книга «Знаменитые животные» запрещена за то, что там есть глава «Земира – любимая левретка Екатерины II». Не проскочила левретка-то! Не дремлет Держимордакомитет!», – язвительно заметил Корнилов.