Украина объявила военной целью всю территорию Крыма

Вся территория Крыма является для Украины военной целью и может быть атакована.

Об этом в эфире 5 канала заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грабского, Украина может достать практически до любой точки полуострова.

«Мы имеем возможность перекрывать фактически всю территорию Крымского полуострова, понимая, что целей там очень много и работы у нас также очень много», – сказал эксперт.

«Нужно понимать, что противник за 8 лет, которые предшествовали полномасштабному вторжению, превратил Крым фактически в большую военную базу, потому объектов там очень много, есть над чем работать и, как вы видите, мы очень активно работаем, география наших ударов достигает от Красноперекопска до Севастополя, от Керченского полуострова до Евпатории.

Мы фактически перекрываем и уничтожаем все, что находим, а нашли мы очень много на территории Крымского полуострова», – заявил Грабский.