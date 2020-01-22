Украина объявила войну до победного конца

22.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Последние заявления министра обороны Украины Андрея Загороднюка, объявившего об отказе ВСУ разводить войска по всей линии фронта, показывают, что война в Донбассе далека от своего завершения.

Об этом пишет еженедельник «Аргументы и факты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», – сказал министр в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, разведение в итоге перейдет в замороженный конфликт, на что Киев согласиться не может.

«Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», – добавил Загороднюк.

О уточнил, что разведение сторон может происходить только в отдельных точках исключительно как «гуманитарная составляющая».

В свою очередь «АиФ» указывает, что сегодня у Киева и Донбасса все меньше точек пересечения, а единственное, что кажется реальным, — это прекращение войны как таковой.

«Но выступление министра Загороднюка показывает, что киевский режим не заинтересован в прекращение братоубийства. Глава оборонного ведомства говорит о том, что «снятие напряжение» неприемлемо для Украины. Не имея возможности победить здесь и сейчас, Загороднюк призывает к поддержанию тлеющего состояния войны, которое будет постоянно отнимать человеческие жизни и лишать Донбасс возможности нормально жить и развиваться. Фактически Киев показывает, что новые жертвы его не смущают», – отмечается в статье.

Газета напоминает, что после Февральской революции 1917 года в России Временное правительство выдвинуло лозунг «Война до победного конца», но измученный народ не поддержал эту политику, что в конечном итоге стало причиной Октябрьской революции.

«Сегодня тезис «Война до конца» провозглашает министр обороны Украины Андрей Загороднюк. К сожалению, пока нет оснований считать, что украинский народ готов оказать воинственному министру и его единомышленникам активное сопротивление. А это значит, что война в Донбассе очень далека от своего завершения, и смена команды в Киеве ничего не поменяла в лучшую сторону», – резюмирует еженедельник.