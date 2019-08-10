10.08.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Происшествия, Россия, Украина
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Украина обыскивает судно за посещение Крыма без согласования с Киевом

В Херсоне украинская прокуратура проводит обыск на судне «Мария», которое подозревается в перевозке топлива для подразделений Черноморского флота.

Об этом сообщает пресс-служба фейковой украинской «прокуратуры АРК».

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«Сегодня,10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию,

прокуратура АР Крым проводит обыск на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделерий Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне производиться обыск», – говорится в сообщении.

 

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