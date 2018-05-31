31.05.2018, Москва, Елена Острякова

1 949 просмотров

Украина обзавелась “распятым мальчиком”

Российский военкор Дмитрий Стешин полагает, что инсценировкой убийства Аркадия Бабченко СБУ поставила Украину в такое же глупое положение, как в свое время «Первый канал» поставил в глупое положение Россию, рассказа о «распятом славянском мальчике».

Об этом военкор заявил в эфире телеканала “Россия-1”

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Россия попадала в ситуацию, похожую на ту, в которую вляпалась сегодня Украина. Помните в 2014 году история с якобы распятым мальчике в Славянске. Это был вброс целенаправленный. Когда эта ложь была опровергнута, на все претензии к украинцам по поводу обстрела городов, зверств они отвечали: это такое же вранье, как мальчик в Славянске. Теперь у нас есть моральное право говорить: это такое же вранье, как убийство Бабченко», – сказал Стешин.

Военкор также считает, что дав согласие на участие в провокации СБУ, Бабченко поставил крест на своей журналистской карьере.