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Украина обзавелась “распятым мальчиком”
Российский военкор Дмитрий Стешин полагает, что инсценировкой убийства Аркадия Бабченко СБУ поставила Украину в такое же глупое положение, как в свое время «Первый канал» поставил в глупое положение Россию, рассказа о «распятом славянском мальчике».
Об этом военкор заявил в эфире телеканала “Россия-1”
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«Россия попадала в ситуацию, похожую на ту, в которую вляпалась сегодня Украина. Помните в 2014 году история с якобы распятым мальчике в Славянске. Это был вброс целенаправленный. Когда эта ложь была опровергнута, на все претензии к украинцам по поводу обстрела городов, зверств они отвечали: это такое же вранье, как мальчик в Славянске. Теперь у нас есть моральное право говорить: это такое же вранье, как убийство Бабченко», – сказал Стешин.
Военкор также считает, что дав согласие на участие в провокации СБУ, Бабченко поставил крест на своей журналистской карьере.
Метки: Аркадий Бабченко, Дмитрий Стешин
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