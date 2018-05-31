31.05.2018, Москва, Елена Острякова
  1 949 просмотров
Провокации, Скандал, Украина

Украина обзавелась “распятым мальчиком”


Российский военкор Дмитрий Стешин полагает, что инсценировкой убийства Аркадия Бабченко СБУ поставила Украину в такое же глупое положение, как в свое время «Первый канал» поставил в глупое положение Россию, рассказа о «распятом славянском мальчике».

Об этом военкор заявил в эфире телеканала “Россия-1”

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Россия попадала в ситуацию, похожую на ту, в которую вляпалась сегодня Украина. Помните в 2014 году история с якобы распятым мальчике в Славянске. Это был вброс целенаправленный. Когда эта ложь была опровергнута, на все претензии к украинцам по поводу обстрела городов, зверств они отвечали: это такое же вранье, как мальчик в Славянске. Теперь у нас есть моральное право говорить: это такое же вранье, как убийство Бабченко», – сказал Стешин.

Военкор также считает, что дав согласие на участие в провокации СБУ, Бабченко поставил крест на своей журналистской карьере.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть