Украина является всего лишь очередным конфликтным проектом для США. Действуют они точно так же, как и в других «горячих точках» – заходят, дают слишком много обещаний, а после «перепродают» и терпят поражение.

Об этом в эфире телеканала The Hill заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сакса, при этом «война до последнего украинца» – это как раз то, чем занимаются сейчас Штаты в противостоянии с Россией.

«Я уже пожилой человек, так что я много раз проходил через это с Вьетнамом, с Афганистаном, а теперь мы все увидели, что происходит с Украиной. Это стандартные оперативные процедуры Соединенных Штатов. Они дают слишком много обещаний, перепродают, вступают в опосредованные войны, а затем терпят неудачу. Вот, что происходит. Скажите, действительно ли Дэвид Петреус верил, что Украина совершит решающий прорыв и шокирует всех? Я не знаю, возможно он так и делал, но люди, которые внимательно наблюдали за происходящим, абсолютно точно сказали: «Ни в коем случае, вы шутите?». Конечно же, эти другие люди были правы. У нас мало времени, у нас закончилось терпение, закончилась бюджетная поддержка, закончились 155-мм снаряды и, к сожалению, в Украине не хватает солдат. Так что старая фраза о том, что мы будем там до последнего украинца, трагически происходит в этом смысле буквально сейчас. Украина потеряла сотни тысяч людей в этом абсолютно глупом конфликте, которого можно было избежать», – заключил Сакс.