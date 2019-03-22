Выборы
//exit;
22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Украина одной ногой оказалась в дефолте

В нынешнем году Украина должна будет бросить на обслуживание долгов около четверти запланированных доходов бюджета.

Об этом пишет “Московский комсомолец”, указывая, что в марте международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне «B-», что означает «существенно недостаточный уровень кредитоспособности» и всего на одну позицию превышает рейтинг «ССС», который свидетельствует о «возможности дефолта» государства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Выводы, которые делает агентство, выглядят убедительно. В этом году Украина, дефицит бюджета которой запланирован на уровне в $3,4 млрд, столкнется с пиковыми выплатами по своим государственным обязательствам. Киеву предстоит найти средства на погашение $6 млрд по внешнему и $3 млрд — по внутреннему госдолгу. С учетом того, что доходы украинского бюджета в 2019 году запланированы на уровне в $38,75 млрд, получается, что на обслуживание долгов Киев будет вынужден бросить около четверти всех бюджетных доходов страны.

Всего же в ближайшие пять лет Украине предстоит выплатить примерно $33 млрд по внешним и внутренним займам. Причем если до последнего времени действовал льготный период по программе Международного валютного фонда (МВФ), предусматривающий рассрочку в рамках реструктуризации кредитных обязательств, то теперь Киеву необходимо будет платить по долгам «живыми деньгами», то есть перечислять реальные суммы своим контрагентам”, – отмечается в публикации.

Издание пишет, что выплат долгов Украине снова потребуются заграничные займы, но пока Киев договорился с МВФ о получении трех траншей по $1,3 млрд каждый.

“На уплату всех накопившихся ранее долгов этого явно недостаточно. Если Киев решится воспользоваться своими золотовалютными резервами, которые, по оценке Нацбанка Украины, составляют немногим более $20 млрд, то страна сделает еще один шаг навстречу суверенному банкротству: ведь тогда в распоряжении правительства не останется никакой «подушки безопасности», – резюмирует “МК”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть