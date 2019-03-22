Украина одной ногой оказалась в дефолте

22.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В нынешнем году Украина должна будет бросить на обслуживание долгов около четверти запланированных доходов бюджета.

Об этом пишет “Московский комсомолец”, указывая, что в марте международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне «B-», что означает «существенно недостаточный уровень кредитоспособности» и всего на одну позицию превышает рейтинг «ССС», который свидетельствует о «возможности дефолта» государства.

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“Выводы, которые делает агентство, выглядят убедительно. В этом году Украина, дефицит бюджета которой запланирован на уровне в $3,4 млрд, столкнется с пиковыми выплатами по своим государственным обязательствам. Киеву предстоит найти средства на погашение $6 млрд по внешнему и $3 млрд — по внутреннему госдолгу. С учетом того, что доходы украинского бюджета в 2019 году запланированы на уровне в $38,75 млрд, получается, что на обслуживание долгов Киев будет вынужден бросить около четверти всех бюджетных доходов страны.

Всего же в ближайшие пять лет Украине предстоит выплатить примерно $33 млрд по внешним и внутренним займам. Причем если до последнего времени действовал льготный период по программе Международного валютного фонда (МВФ), предусматривающий рассрочку в рамках реструктуризации кредитных обязательств, то теперь Киеву необходимо будет платить по долгам «живыми деньгами», то есть перечислять реальные суммы своим контрагентам”, – отмечается в публикации.

Издание пишет, что выплат долгов Украине снова потребуются заграничные займы, но пока Киев договорился с МВФ о получении трех траншей по $1,3 млрд каждый.

“На уплату всех накопившихся ранее долгов этого явно недостаточно. Если Киев решится воспользоваться своими золотовалютными резервами, которые, по оценке Нацбанка Украины, составляют немногим более $20 млрд, то страна сделает еще один шаг навстречу суверенному банкротству: ведь тогда в распоряжении правительства не останется никакой «подушки безопасности», – резюмирует “МК”.