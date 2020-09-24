Украина официально легализовала гитлеровский нацизм

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

6-й Апелляционный административный суд Киева отменил запрет на демонстрацию символики гитлеровской дивизии СС «Галичина».

Решение принято в ответ на жалобу Института национальной памяти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший кандидат в мэры Одессы, глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров подчеркнул, что решение суда означает фактическую легализацию нацизма в стране.

«6-й Апелляционный суд Киева отменил запрет на символику СС «Галичина», тем самым, легализовав нацизм в Украине. Это решение лишний раз доказывает, что закон о запрете символов тоталитарных режимов имел целью исключительно борьбу с советским наследием. Чтобы в зачищенное от него общественное сознание завести пантеон нацистов и коллаборантов Третьего Рейха, судебными фокусами выводя их за рамки осужденной Нюрнбергом преступной организации», – написал Азаров в своем блоге.

Отметим, что во время заседания у здания суда состоялся пикет националистов, требовавших отменить запрет.

«Реваншисты через контролируемые портновско-медведчуковские суды пытаются навязать украинцам русскую версию истории, в которой все украинцы, которые сопротивлялись российско-коммунистическому режиму, являются нацистами, фашистами и предателями. Промосковская «пятая колонна» пытается навязать враждебные взгляды на украинскую историю, оценку событий, убедить украинцев, что они второстепенные, укрепить в народе комплекс неполноценности», – говорится в сообщении запрещенного в РФ «Правого сектора».

По словам адвоката Людмилы Зиновьевой, накануне заседания суда радикалы открыто угрожали как ей, так и судьям, рассматривавшим дело.

«Вчера вечером мне пришло СМС-сообщение с угрозами, сегодня утром я увидела у себя в подъезде наклейки на дверях подъезда, около подъезда нарисованы руны нацистские. Я утром была вынуждена поехать в управление полиции, написать заявление о совершении преступления. Кстати, это заявление внесли в ЕРДР, открыто уголовное дело по ст. 398-й — это угроза защитника или представителю лица… Каждой из судей пришли такие же СМС-сообщения, и они также обратились в соответствующие органы о том, что это вмешательство в судебную деятельность», – подчеркнула Зиновьева.