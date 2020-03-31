31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Украина официально обещает имитацию минского процесса ради сохранения санкций




Чтобы сохранить антироссийские санкции Запада, Украина будет показывать, что выполняет Минские соглашения.

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна эффективная работа. Вы все понимаете, что мы сегодня находимся, как и весь мир, в очень тяжёлой ситуации. Вы все понимаете, что после остановки пандемии каждая страна будет беспокоиться о себе, в том числе в отношении преодоления экономического кризиса. И вопрос санкций станет очень и очень серьёзно.

Вы знаете, все санкции сегодня привязаны к «Минску», к аннексии Крыма, поэтому Украина, как всегда, будет продолжать, и нас никто не остановит на этом пути, каждый день показывать, что мы выполняем Минские договорённости. Да, мы строим, укрепляем свою армию, мы готовы дать отпор любому врагу. Но мы за мир, мы за то, чтобы вернулись наши территории, мы за то, чтобы вернулись наши граждане. Такая наша позиция», – заявил Ермак.

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