Украина официально объявила о полном уничтожении Каховской ГЭС. В родном городе Зеленского паника

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Каховская гидроэлектростанция, находящаяся под контролем России, полностью разрушена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении «Укргидроэнерго», обвинившая во всем Россию.

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«В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели», – говорится в сообщении.

При этом глава Новой Каховки Владимир Леонтьев говорит, что отремонтировать Каховскую ГЭС после разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ, предположительно, невозможно.

Вода подбирается к зданию администрации Новой Каховки.

Администрация населенного пункта проинформировала, что в целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключена от электроснабжения прибрежная часть округа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что южным регионам грозит экологическая катастрофа и требует от России покинуть ЗАЭС.

«Занимаемся эвакуацией обитателей районов подтопления. В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка усложнена. Уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно уйти из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы», – написал Шмыгаль.

Скандально известная русофобскими заявлениями депутат Рады Ирина Геращенко потребовала от украинской власти «немедленно созвать Совет безопасности ООН, проинформировать весь мир об очередном ужасном преступлении рашистов, которое по лекалам повторяет преступления нацистов в Украине во время Второй мировой».

«Ответ должен быть общим. Россия должна быть остановлена и наказана. Украине нужно оружие, чтобы прекратить это ежедневное разрушение нашей многострадальной страны и убийство наших людей. Мир не должен сочувственно наблюдать, как Украина воюет до последнего украинца. Достаточно толеровать убийцам. Ответственность за подрыв Каховской ГЭС несет военный преступник Путин, вся его уголовная безнравственная банда, и все русские. Толерующие этот режим и поддерживающие войну. Поэтому призываем страны ЕС и других наших партнеров прекратить толерантность всем этим так называемым российским либералам, интеллектуалам и искать «хороших русских». Их не существует, все они причастны к цементированному режиму подонков и убийц», – захлебывается в очередном приступе русофобии Геращенко в своем тг-канале.

Проблемы с водоснабжением ожидаются и в родном городе президента Зеленского. Так, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщивший, что 70 процентов города питается от Каховского водохранилища.

По его словам, следует на 30 процентов снизить потребление воды.

«1. Максимально необходимо снизить потребление воды промышленностью. Под личную ответственность каждого управляющего компании. Прошу проявить сознательность, иначе будем отключаться принудительно. 2. Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 до 05.00 утра. Вода будет доставляться только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться пролив и циркулирование. 3. Полностью запрещен полив из шлангов. 4. В селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 08.00 до 12.00 дня», – написал чиновник.

Тем не менее, он признает, что в городе началась паника.

«И еще одно – криворожцы, прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды за последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает», – сокрушается Вилкул.