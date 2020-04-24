Украина официально превращена в полигон США для биооружия
Заявление Посольства США о том, что на Украине все-таки есть американские биолаборатории, официально отправляют «незалежную» вслед за Грузией в число испытательных полигонов для создания и отработки новых видов биологического оружия.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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«Мудрые украинцы долгое время отрицали наличие этих лабораторий, доказывая с пеной у рта что такого не может быть, потому что не может быть никогда.
Но на самом деле эти биолаборатории построены и работают исключительно «для блага» мудрых украинцев – в них разрабатывают различные новые вирусы и испытывают затем на украинцах вакцины от них.
Все для пользы этих самых мифических мудрых украинцев.
На самом деле, если серьезно, это страшно. Страшно, что Украина превратилась в испытательный полигон для создания и отработки новых видов биологического оружия», – заявил Бердичевский.
Он отметил, что расположение этих лабораторий было раскрыто в Грузии, и вот сейчас также на Украине – странах, непосредственно граничащих с Россией.
«Именно поэтому они там размещены, и закрыты при этой власти точно не будут», – уверен парламентарий.
Спасибо!
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