23.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Сюжет дня, Украина
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Украина официально признала фактическую потерю Азовского моря


Россия значительно усилила свои военные возможности в Азовском море, превратив его в свое внутреннее. При этом, военные корабли Украины не могут пройти Керченский пролив.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины, замсекретаря СНБО Украины, Сергей Кривонос, передает корреспондент корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имеется угроза, что есть большие попытки у Российской Федерации сделать Азовское море практически внутренним российским. То количество ракетных и торпедных катеров, которые они завели в акваторию Азовского моря – оно достаточно серьезное с учетом того, что у нас там не так много нашей техники», – заявил Кривонос.

Он также подчеркнул, что украинские порты на Азовском море не допускается также часть гражданских судов.

«Часть кораблей проходит, часть кораблей не проходит. Военные корабли у нас вообще сейчас не заходят через Керченский пролив, а что касается гражданских, то часть кораблей заходят непосредственно в порты», – резюмировал чиновник.


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