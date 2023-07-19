Украина официально признала успешный прилет по Одессе 14 ракет и 9 дронов

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Украинская сторона признала, что не смогла отразить удар российских ракет по Одессе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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«Ночью 19 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа «Shahed-136/131». Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесчина», – говорится в сообщении!

Отмечается, что было несколько волн ударов, в ходе которых ВС РФ применили: 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3, 6 крылатых ракет «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым), 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35, 32 ударных БПЛАпЛА типа «Shahed-136/131» из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

«По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет «Калибр»; 1 управляемую авиационную ракету Х-59; 23 ударных БпЛА «Shahed-136/131». Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации», – добавили в ВС ВСУ.

Из опубликованной украинской стороной информации следует, что всего по Одессе было выпущено 63 ракеты и дрона, из которых своих целей достигли 25.

Примечательно, что Воздушные силы ВСУ фактически признали, что не смогли сбить ни одной из восьми выпущенных ракет Х-22 и шести «Ониксов». Достигли своих целей и 9 из 32 ударных дронов.