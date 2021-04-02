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02.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Украина официально просит НАТО ввести войска для защиты от России

Новости Украины

Киев обратился с просьбой к Североатлантическому альянсу с просьбой о совместных воздушных патрулях в украинском воздушном пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает официальный сайт президента Украины.

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Соответствующее заявление озвучил заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО на Украине Александером Винниковым.

«Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем также получим План действий по членству в НАТО (ПДЧ)», – заявил Машовец.

Он также пожаловался на ухудшение ситуации в Донбассе, переложив при этом всю ответственность на РФ, не являющуюся непосредственным участником конфликта. По его словам, сейчас наблюдается скопление российских войск у границы с Украиной.

«Поэтому организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе», – передает сайт президента слова чиновника.

В свою очередь Винников ответил, что эта информация будет передана в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.


Также он похвалил Украину за принятие законов о разведке, оборонных закупках. Кроме того, в НАТО надеются, что во втором чтении будет принят закон об СБУ, что, по словам Винникова, «будет историческим шагом на пути приближения к НАТО».

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