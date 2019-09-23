Украина официально расписалась в несостоятельности строить корабли

23.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В Киеве принято решение не достраивать ракетный крейсер «Украина», который был заложен на Николаевском судостроительном заводе еще летом 1984 года.

Об этом в эфире телеканала HIC-TB заявил глава наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, власти страны планируют продать достроенное на 95% судно.

«У Украины нет необходимости в крейсере такого масштаба. Поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить другие корабли. Меньшего масштаба в большем количестве. Опять-таки, исходя из потребностей наших вооруженных сил», – заявил Абромавичус.

Ранее экс-глава комитета Верховной рады по обороне Иван Винник заявил, что у страны нет денег на достройку и введение в строй крейсера.

Президент Украины Петр Порошенко, в бытность главой государства подписал указ о «демилитаризации» крейсера, то есть демонтаже оборудования. Летом этого года уже новый президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что власти не позволят распилить судно на металлолом.