Украина официально выходит из переговоров в Минске

06.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Когда карантинные ограничения будут сняты и встречи «Минского формата» возобновятся, Украине не будет отправлять своих представителей в белорусскую столицу.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Резникова, это связано с тем, что у Киева нет доверия к белорусской власти.

«В первую очередь мы категорически уведомили, что не будем принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг закончатся сегодня карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встречи в реальной жизни и что все равно придется ждать другую страну и другой город. Я думаю, что возможно, в том числе, поскольку сегодня Белоруссия пока что находится под влиянием той же Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. И сегодня вы видите, что там тоже доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы это принимаем во внимание и наши военные в том числе приняли уже во внимание», – заявил Резников.