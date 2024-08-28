Украина оголила тыл, перебросив ПВО на границу

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Для обеспечения прикрытия своей авиации и ударам по ВКС России, Украина перебросила в Курскую область системы ПВО, оголив тем самым важные инфраструктурные объекты и города в тылу. В результате Россия нанесла эффективные удары, попав также по Киевской ГЭС.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночью произошел сильнейший ракетно-бомбовый удар по Украине, пострадала Киевская ГЭС. К счастью, пока пострадала, но люди, специалисты, которые разбираются в важности Киевской ГЭС, отмечают, что это – крупнейший водоем в этой части Днепра и, если ее уничтожить и она прорвется, то волна, которая поднимется, пройдет волной вплоть до Черного моря, сметая все на своем пути. То есть Каховская ГЭС и ее прорыв покажется детской шалостью. Ее надо защищать, для этого надо системы ПВО, а системы ПВО в значительной степени тоже сняты, передислоцированы в Курск. И не только на Донбассе оголены целые участки фронта, но и вокруг других городов, других центров Украины ради Курска. То есть надо в срочном порядке укреплять район вокруг Киевской ГЭС, – и это только один район, а сколько таких других», – заявил Швец.