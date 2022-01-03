Украина ограничила водоснабжение ЛНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинская сторона приостановила подачу воды в ряд регионов ЛНР, ссылаясь на аварию. Ограничена подача воды в Алчевск – на 30%; Славяносербск, Перевальский район – на 50%; Стаханов, Кировск, Брянку – на 60%; Первомайск – на 100%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП «Лугансквода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Отключение воды происходят регулярно. График поставки воды из-за этого вынуждены вводить регулярно. Вода поставляется по договору, за которую Киев получает деньги от нас», – сказал «ПолитНавигатору» советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

ЛНР более чем на 80% обеспечивает себя водой, поставки с Украины составляют около 15% потребности.