Украина оказалась актрисой из порнофильма

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Украина сейчас стала актрисой в американском фильме, но проблема в том, что она ждет голливудского финала со счастливым концом, которого не будет.

Об этом в эфире в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем жить в сценарии фильма, где сюжет развивается, несмотря на сложности, и приходит к некоему хеппи-энду. Голливуд делает так. Но только мы думаем, что если фильм снял Warner Brothers, то итог будет именно такой. Но мы, скорее, живем не в фильме Warner Brothers, мы живем в фильме Brazzers [известная западная порно-студия]. И у этой студии в конце фильма, в конце сюжета свадьбы не происходит», – заявил Дубов.