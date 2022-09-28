Украина оказалась главным бенефициаром подрыва СП-1

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Новости Украины

Украине наиболее выгодна остановка «Северного потока-1», что произошло в результате диверсии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил финансовый аналитик, эксперт по ТЭК Федор Сидоров, отвечая на вопрос, кому выгодна диверсия по выводу из строя газопровода.

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«С потерей российских экспортных маршрутов главным выгодоприобретателем становится Украинская ГТС — эта нитка становится основной для поставок российского сырья в Европу. Кроме того, уже 1 октября будет введен в строй газопровод Baltic Pipe, с помощью которого топливо из Норвегии будет поступать в Польшу через Данию. Остальные «бенефициары» поломок российских газопроводов в Балтийском море станут известны уже в ближайшее время, когда ЕС начнет заявлять, что нужно увеличивать прокачку по определенным маршрутам, в число которых любые газопроводы системы «Северный поток» рискуют не попасть», – сказал Сидоров «Московскому комсомольцу».

В свою очередь специалист департамента стратегических исследований Total Research Никоалй Вавилов считает, что целью диверсии могло быть не снижение доходов России, а увеличение доходов другой страны.

«Главным экономическим бенефициаром сокращения российского экспорта газа являются США, которые давно пытаются вытеснить газ РФ с континента и навязать свой. Высокие цены обогащают американских добытчиков и экспортеров газа», – заявил Вавилов «Независимой газете».

При этом он также называет потенциальным бенефициаром случившегося Украину.

«Единственным маршрутом газа из России в Европу сейчас остались трубы через ее территорию. А это дополнительные доходы и рычаг воздействия на европейские власти», – подчеркнул Вавилов.