Украина оказалась главным бенефициаром подрыва СП-1

28.09.2022  17:07 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 826
 
Газ, Дзен, Диверсии, Россия, США, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украине наиболее выгодна остановка «Северного потока-1», что произошло в результате диверсии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил финансовый аналитик, эксперт по ТЭК Федор Сидоров, отвечая на вопрос, кому выгодна диверсия по выводу из строя газопровода.

Украине наиболее выгодна остановка «Северного потока-1», что произошло в результате диверсии. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«С потерей российских экспортных маршрутов главным выгодоприобретателем становится Украинская ГТС — эта нитка становится основной для поставок российского сырья в Европу. Кроме того, уже 1 октября будет введен в строй газопровод Baltic Pipe, с помощью которого топливо из Норвегии будет поступать в Польшу через Данию.

Остальные «бенефициары» поломок российских газопроводов в Балтийском море станут известны уже в ближайшее время, когда ЕС начнет заявлять, что нужно увеличивать прокачку по определенным маршрутам, в число которых любые газопроводы системы «Северный поток» рискуют не попасть», – сказал Сидоров «Московскому комсомольцу».

В свою очередь специалист департамента стратегических исследований Total Research Никоалй Вавилов считает, что целью диверсии могло быть не снижение доходов России, а увеличение доходов другой страны.

«Главным экономическим бенефициаром сокращения российского экспорта газа являются США, которые давно пытаются вытеснить газ РФ с континента и навязать свой. Высокие цены обогащают американских добытчиков и экспортеров газа», – заявил Вавилов «Независимой газете».

При этом он также называет потенциальным бенефициаром случившегося Украину.

«Единственным маршрутом газа из России в Европу сейчас остались трубы через ее территорию. А это дополнительные доходы и рычаг воздействия на европейские власти»,  – подчеркнул Вавилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть