Украина оказалась клановой олигархией

24.08.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя в Конституции Украины она определена как социальное государство, в реальности государство служит олигархам, а не простым людям.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарушено одно из основных положений нашей Конституции – у нас нет социального государства. У нас колоссальная дифференциация по доходам, в том числе и в использовании бюджетных средств, у нас очень низкие оплаты (я уж не говорю о низких пенсиях пенсионеров) в основных бюджетных сферах, если говорить о бюджете. Сколько криков вокруг коронавируса, а врачи получают по 5-6 тысяч гривен по-прежнему. И недоплачивают им за квалификацию, и платят более ставки. И та же самая ситуация у медсестёр.

То есть там, где можно перераспределить и проводить какую-то более разумную политику, этого не делается. Поэтому у нас нет, в отличии от Европы, например, даже прогрессивной системы налогообложения, и мы все время удивляемся, почему человек, получающий минимальную заработную плату, платит 18 процентов подоходного налога, а олигарх, получающий доходы от своего бизнеса в виде дивиденда, платит пять процентов, почему льготы для собственников бизнеса, почему нет совокупного обложения.

Получается, что очень часто люди с очень большими доходами почти ничего не платят в бюджет. У нас такая социальная политика, это же объяснить нельзя войной, это объяснить нельзя ничем, даже влиянием Запада объяснить нельзя – на Западе в социальном смысле система налогообложения перераспределения доходов намного более справедливая, чем в Украине.

Поэтому Украина построена на самом деле как кланово-олигархическое государство, и власть используется правящим классом в своих интересах – материальных, экономических, как путем присвоения того же бюджета, так и путем несправедливого перераспределения всех социальных благ. И в этом направлении никто вообще ничего не делает», – сказал Суслов.