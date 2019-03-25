Украина оказалась критически зависимой от Беларуси

25.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия поставляет на Украину критически важные энергоносители – бензин, дизтопливо, сжиженный газ и даже уголь.

Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил председатель политсовета украинской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, по ряду позиций экспорт из Белоруссии составляет от 30 до 45%.

«Мы энергозависимы и от Беларуси тоже. Первое – это поставки дизельного топлива из Беларуси. Сегодня на уровне 35% всего импорта поставляется из Беларуси, 44% всего бензина идет из Беларуси, 31% сжиженного газа идет из Беларуси. А сейчас даже уголь идет из Беларуси. Я, правда, не слышал, чтобы начали добывать в Беларуси, но он идет… Экономически мы завязаны на очень многих вопросах», – заявил Медведчук.

Ранее Российская Федерация ввела санкции против Украины, запретив экспорт ряда товаров в эту страну. Также до конца 2019-го года введено эмбарго на экспорт нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию.