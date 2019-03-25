Выборы
//exit;
25.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Украина, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Украина оказалась критически зависимой от Беларуси

Белоруссия поставляет на Украину критически важные энергоносители – бензин, дизтопливо, сжиженный газ и даже уголь.

Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил председатель политсовета украинской партии  “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, по ряду позиций экспорт из Белоруссии составляет от 30 до 45%.

«Мы энергозависимы и от Беларуси тоже. Первое – это поставки дизельного топлива из Беларуси. Сегодня на уровне 35% всего импорта поставляется из Беларуси, 44% всего бензина идет из Беларуси, 31% сжиженного газа идет из Беларуси. А сейчас даже уголь идет из Беларуси. Я, правда, не слышал, чтобы начали добывать в Беларуси, но он идет… Экономически мы завязаны на очень многих вопросах», – заявил Медведчук.

Ранее Российская Федерация ввела санкции против Украины, запретив экспорт ряда товаров в эту страну. Также до конца 2019-го года введено эмбарго на экспорт нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть