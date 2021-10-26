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26.10.2021 09:21 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
майдан, Медицина, Политика, Украина
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Коронавирус поставил Украину на грань нового бунта

Новости УкраиныУкраинские власти опасаются роста недовольства, а потому отказались от планов введения очередного локдауна. Об...

Украинские власти опасаются роста недовольства, а потому отказались от планов введения очередного локдауна.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже все закидывают такие вот крючочки о том, что полного локдауна не будет. Наверное, это происходит потому, что чувствуется уже какая-то критическая масса недовольства, что она уже подошла к пику. Если ввести полный локдаун, тогда уже будет народный бунт. Этого допустить нельзя. Может быть, и из-за этого делаются такие заявления. Может быть, рановато запускать ещё такие «майданные» процессы», – сказал  Калиниченко.

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