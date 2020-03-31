Украина оказалась на обочине американских интересов

31.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не входит даже в двадцатку приоритетов США, а ее доля в торговле с США практически незаметна для американцев.

Об этом в интервью «The Kyiv Review» заявил директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, у США хватает других проблем, кроме Украины.

«К сожалению, сегодня Украина не в списке даже 20 приоритетов США. При этом надо понимать, что при президентстве Трампа для США абсолютной ценностью являются внутренние дела Америки, то есть экономика, система здравоохранения, проблемы с экологией, природные бедствия.

После на повестке дня помощь странам, по которым у Соединенных Штатов обязательства. Речь идет об Израиле, Японии и Южной Кореи. Далее в порядке приоритетности идут страны, которые являются для США большим рынком сбыта, например Мексика и Канада. Следом идут интересы крупных отечественных компаний, например, нефтяных и газовых гигантов.

Соответственно, Украина находится после этого длинного перечня… Мы безусловно можем рассчитывать на определенную помощь, политическую поддержку и продолжение санкций, но при этом надо учитывать, что доля нашей торговли с Соединенными Штатами в разрезе мировой торговли составляет 0,28%, то есть для них она микроскопическая и незаметная»,- заявил Корсунский.