Украина оказалась перед угрозой солдатских бунтов

После завершения войны Украину ждут солдатские бунты. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следующий президент должен абсолютно спокойно, глаза в глаза говорить с неизбежными бунтами солдатских масс, которые вернутся домой и увидят очень много несправедливости. К ним на площадь не сможет выйти никто, кроме «батяни», никто. А это также будет функцией главы государств. Все остальное – по Конституции: свободные выборы, парламент, подотчетное парламенту правительство, выполнение конституционного требования – НАТО и ЕС, западный вектор, украинизация и все, что мы закладывали в 14-м году, и за что воюем уже третий год», – заявил Луценко.

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Береза при этом подчеркнул, что полиция в случае таких бунтов, не будет защищать власть, а присоединится к солдатам.

«Я недавно общался с полицейскими, которые занимаются улицей, и они говорят, что если начнутся протесты военных после окончания войны, они не будут становиться между властью и военными по многим причинам. И это, к сожалению, большая проблема, это проблема. Да, я знаю, что власть хочет поставить полицейских, которые воевали, – это отдельная история, но в этой истории есть большая проблема в том, что и полиция, и военные будут, скорее всего, на одной стороне», – сказал Береза.