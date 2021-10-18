Украина оказалась причастна к ценовой свистопляске на газовом рынке Европы

Украина оказалась причастна к ценовой свистопляске на газовом рынке ЕвропыНовости Украины
Украина продолжает покупать российский природный газ, переплачивая втридорога и используя посредников.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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«Киев не скрывает, что продолжает покупать газ через реверс — Украина в любом случае получает сырье российского происхождения, однако переплачивает в ходе таких сделок на 20-30%», — сказал Гривач «Московскому комсомольцу».
В свою очередь глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин объясняет, как работает такая схема.
«Фактически система работает следующим образом: по одному договору «Газпром» поставляет углеводороды европейским клиентам. Согласно другому контракту, российская монополия должна прокачать через украинские трубы определенные объемы. Москва выполняет условия обоих соглашений: обеспечивает энергоресурсами европейских покупателей и расплачивается за согласованные с Киевом транзитные объемы.
Украина же вместо прямой закупки российского «голубого топлива» приобретает углеводороды у посредников — малоизвестных трейдеров, которые в результате и назначают повышенные котировки газа. А это, в свою очередь, оказывают серьезное воздействие на общую биржевую стоимость углеводородов, зачастую имеющую спекулятивный характер и далеко не всегда оправданную реальными экономическими стимулами», – говорит Пикин.
«Возникает вопрос: кому придется отвечать за последствия такой политической и коммерческой игры? — задается вопросом ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. — Украинские спикеры в этом случае смогут опять во всем обвинять прежнее руководство страны. А весь агрессивный удар европейских потребителей, которым уже сейчас приходится платить за отопление в несколько раз дороже, придется принять России».
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