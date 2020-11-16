16.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Украина
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Украина оказалась причастна к незаконным поставкам оружия в конфликтные регионы


Украинские судовладельцы участвовали в международной преступной сети и переправке оружия в страны Африки и Ближнего Востока, охваченные конфликтами.

Об этом сообщает Европол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Европейские правоохранители раскрыли схему работы преступной сети, состоящей из граждан Украины, Испании и Латвии.

«Преступная сеть, состоящая из латвийских, испанских и украинских членов, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на коммерческих судах из Украины, в основном, в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго….

Торговцы оружием перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Преступная группа была хорошо развитой и осуществляла сложную преступную деятельность на международном уровне», – говорится в сообщении.

Преступники разработали схему отмывания денег, по которой они инвестировали свои «доходы» в легальный бизнес.


«Прибыль отправлялась в налоговые убежища перед отправкой в страны с более низкой финансовой отчетностью. Затем активы были переведены на банковские счета в европейских странах, в основном в Швейцарии и Великобритании. Оттуда преступники перевели деньги в Испанию, где они использовали их под прикрытием законной коммерческой деятельности. Эта схема позволяла им инвестировать преступные доходы в недвижимость и финансировать свой роскошный образ жизни», – отмечается в статье.

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