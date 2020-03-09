Украина оказалась проигравшей от падения цен на нефть

09.03.2020, Киев, Игорь Петров

Начинающийся экономический кризис сократит поступления от экспорта продукции украинской металлургии и сильно осложнит поставки ее в Россию.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский экономист Александр Охрименко.

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«Падение цен на нефть в любом случае приведет к падению цен на продукцию металлургии. Это одна из основных статей экспорта Украины, как и железная руда, цена на которую тоже упадет. Непонятно что будет с ценами на зерно. В связи с эпидемией коронавируса цена на зерно вроде бы растет. Но в любом случае, падение цен на металл ударит по экономике Украины. Думаю, если рост ВВП в этом году будет 2%, то это уже большой успех. Падение экспорта, поступлений от него, будет однозначно. Сложно будет продать продукцию даже по более низкой цене.

Что касается России, то там уже были такие падения нацвалюты, как сейчас. Но ни это, ни падение цен на нефть никак не ослабит позиции России в отношениях с Украиной. Скорее наоборот, это усложнит ситуацию.

Падение украинской промышленности после 2014 года во многом было вызвано разрывом контрактов с российскими заказчиками на поставки металла и продукции машиностроения. То, что в 2019 году закончились контракты, которые были заключены еще до 2014 года, усугубило падение украинской промышленности. И сейчас в Россию будет еще сложнее поставлять металл, даже то, что поставляли до сегодняшнего дня. Так что Украина только проиграет», – сказал Охрименко.