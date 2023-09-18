Украина оказалась самым дешевым союзником США – Илларионов

США выделяют Украине на войну в 30 раз меньше, чем тратит Россия.

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Илларионова, на борьбу со второй армией мира США тратят меньше, чем на противостояние талибам на «джихад-мобилях».

«Если мы говорим о вот этой помощи, 19 миллиардов долларов, сравним с тем, сколько денег выделил Конгресс. На эти два финансовых года, до конца 23-го года, Конгресс выделил 48 миллиардов долларов. То есть на 30 сентября администрация Байдена должна была выделить Украине военной помощи на 48 миллиардов долларов, в 2,5 раза больше, чем выделено сейчас…

Если мы будем сравнивать с тем, сколько тратит сегодня Россия, то Россия тратит ежемесячно порядка 15 миллиардов долларов на войну против Украины. Помощь США Украине чуть больше одного миллиарда долларов была до августа этого года, а сейчас составляет чуть больше полумиллиарда долларов. Если раньше она была в среднем в 15 раз меньше, то по сравнению с тем, что сейчас осуществляется, это уже в 30 с лишним раз больше, чем та помощь, которую оказывают Соединенные Штаты Америки», – сказал экс-советник.