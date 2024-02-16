Украина оказалась снизу, вступив в сексуальные отношения с Западом
Никаких действенных гарантий от подписанных с отдельными странами Запада соглашений о безопасности Украина не получает.
Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Граждане Украины ловят громкое слово «гарантии», но на самом деле нам же говорили и про «Будапештский меморандум» как про гарантии. А потом оказалось, что эти гарантии можно на гвоздик в туалете повесить. Не все граждане Украины могут «assurance» от «garanty» отличить. То есть поддержка от гарантий.
Точно так же и с этим, поскольку это чистой воды пиар-проект, поскольку действенных гарантий там – ядерного зонтика или гарантий того, что небо будет закрыто в случае нападения на Украину, то есть каких-то действий этот документ не несет. Весьма аморфные обязательства», – сказал эксперт.
«Я понимаю, что такое гарантии. Это, допустим, статус основного союзника США вне НАТО, по которому более 50 лет Израиль получает современную технику, технологии в военно-промышленном комплексе. Даже на стрелковом оружии, автоматах М4 израильских солдат выбито «Собственность правительства США».
Поставляют те же F-35, которых нам не видать, как собственных ушей в обозримом будущем, – ВВС Израиля получили в числе приоритетных. Это называется союзные отношения, это гарантии. А то, что у нас – ну, партнерство. Знаете, в сексе тоже есть партнеры – один сверху, другой снизу. Мы пока снизу», – заявил Золотарев.
Спасибо!
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