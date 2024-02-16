Украина оказалась снизу, вступив в сексуальные отношения с Западом

Никаких действенных гарантий от подписанных с отдельными странами Запада соглашений о безопасности Украина не получает.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Граждане Украины ловят громкое слово «гарантии», но на самом деле нам же говорили и про «Будапештский меморандум» как про гарантии. А потом оказалось, что эти гарантии можно на гвоздик в туалете повесить. Не все граждане Украины могут «assurance» от «garanty» отличить. То есть поддержка от гарантий.

Точно так же и с этим, поскольку это чистой воды пиар-проект, поскольку действенных гарантий там – ядерного зонтика или гарантий того, что небо будет закрыто в случае нападения на Украину, то есть каких-то действий этот документ не несет. Весьма аморфные обязательства», – сказал эксперт.