29.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Украина оказалась в центре скандала с контрабандой оружия

В Сирии сбито два украинских Ил-76, перевозивших оружие в эту страну, охваченную гражданской войной, сообщил телеканал «Звезда». Инцидент свидетельствует, что Киев занимается контрабандой военных грузов и вовлечен в конфликт на севере Африки, заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Это говорит о вовлеченности Украины в конфликт на севере Африки. Тем самым Украина пытается заработать на перевозках и другим способом, распродавая, в том числе остатки советских запасов со своих складов в Африку.

Это показатель того, что на Украине нажива превалирует над здравым смыслом. Попытки любым способом заработать денег, которые, очевидно, не поступят на Украину и будут распределены на зарубежных счетах конкретных фигурантов, – это реальность современной Украины.

Напомню, что не так давно она была признана экспертами авторитетных организаций самой коррумпированной страной в Европе. Вот, мы получили подтверждение этому факту», – заявил Коротченко.

По данным телеканала «Звезда», оружие на сбитых самолетах было предназначено для так называемой Ливийской национальной армии, поддерживаемой Евросоюзом и сражающейся против избранного народом правительства национального согласия.

Украинские СМИ сообщают, что одним из погибших летчиков был Владимир Бухальский – пилот из Мелитополя, который до выхода на пенсию служил в ВСУ, а в 2011-м году руководил экипажем при эвакуации граждан Украины из Ливии, где разгоралась гражданская война. Бухальский, якобы погиб при попытке спасти бортовые документы.

Летчик Бухальский слева

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