Украина оказалась в долговой яме и без газа

20.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина до конца 2019 года должна выплатить более 10 миллиардов долларов ранее взятых долгов, средств в государственном бюджете нет.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам в конце этого месяца надо заплатить 1,7 миллиарда долларов только по обязательствам международным институтам. Где мы их возьмём? В конце сентября нам надо заплатить 1,8 миллиарда долларов, где мы их возьмём? К концу декабря этих долгов набегает 13 (миллиардов долларов – прим. ред.).

Это, не считая внутреннего государственного займа, евробондов и того долга в три миллиарда, который висит перед Россией, который только замылить перед Петром Алексеевичем «Це наша перемога» и можно не платить доги», – отметил Куликов.

Более того, напомнил он, на зимний сезон у Украины не хватает запасов газа.

«Второй вопрос. Мы с экономистами считали, у нас на зимний сезон не хватает порядка 50 миллионов кубов газа по дню. Ничего более страшного, чем холод, нет. В словацкую трубу, кроме 27 миллионов в сутки, больше запихнуть никак не удастся.

Есть два способа решить этот вопрос. Первый – это возить сжиженный газ из США, но для этого надо немного – построить терминалы по разжижению, для этого потребуется год-два, а с нашей прозорливостью – все 4-5 и куча уголовных дел по этому поводу, дороже, и всё остальное. Второй вариант – из России, но тут, как-бы, гордость. И третий вариант – пережить холод, а это страшно», – резюмировал Куликов.